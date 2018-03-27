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Россия против Франции с капитаном Смоловым. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Россия против Франции с капитаном Смоловым. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

1 час назад

Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Федор Смолов – капитан

Герой осеннего матча с Испанией наденет капитанскую повязку сборной России на игру с французами.

Россия – Франция

Все о новом испытании команды Станислава Черчесова.

Интервью с Жан-Пьером Папеном

Легенда «трехцветных» поставил сборную России в топ-10 сильнейших.

СКА – ЦСКА

Превью финала Западной конференции, в котором сойдутся две сильнейшие команды КХЛ.

ЧМ по керлингу

Женская сборная России пятый год подряд взяла медали.

«СЭ»

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