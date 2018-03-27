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Россия против Франции с капитаном Смоловым. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
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Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Федор Смолов – капитан
Герой осеннего матча с Испанией наденет капитанскую повязку сборной России на игру с французами.
Россия – Франция
Все о новом испытании команды Станислава Черчесова.
Интервью с Жан-Пьером Папеном
Легенда «трехцветных» поставил сборную России в топ-10 сильнейших.
СКА – ЦСКА
Превью финала Западной конференции, в котором сойдутся две сильнейшие команды КХЛ.
ЧМ по керлингу
Женская сборная России пятый год подряд взяла медали.
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