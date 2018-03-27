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14 снимков знойной украинской Афродиты, которая вдохновляет боксера Тараса Шелестюка
Модель, волнующая жителей Калифорнии.
Украинский боксер первой средней весовой категории Тарас Шелестюк – обладатель бронзовой медали Олимпиады-2012 года и потрясающей жены. Девушку зовут Алина, она модель, дипломированный юрист и просто богиня. Супруги проживают в Калифорнии и на Украину приезжают редко.
Алина и «Оскар»
Алина в закате
Алина и тачдаун
Алина на подиуме
Алина, рояль и цветы
Алина – женщина-кошка
Алина и какой-то зверек
Алина и прибой
Алина и весна
Алина остановила машину и время
Алина и сундук со сказками
Алина с мужем и чемпионским поясом
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Алина на игре «Клипперс»
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