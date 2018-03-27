14 снимков знойной украинской Афродиты, которая вдохновляет боксера Тараса Шелестюка

Украинский боксер первой средней весовой категории Тарас Шелестюк – обладатель бронзовой медали Олимпиады-2012 года и потрясающей жены. Девушку зовут Алина, она модель, дипломированный юрист и просто богиня. Супруги проживают в Калифорнии и на Украину приезжают редко.

Алина и «Оскар»

Алина в закате

Алина и тачдаун

Алина на подиуме

Алина, рояль и цветы

Алина – женщина-кошка

Алина и какой-то зверек

Алина и прибой

Алина и весна

Алина остановила машину и время

Алина и сундук со сказками

Алина с мужем и чемпионским поясом

Алина и Тарас покорили Говерлу

Алина на игре «Клипперс»

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