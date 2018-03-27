Хакеры атаковали британское антидопинговое агентство с пробами игроков АПЛ, но круто обломались

Попытка хакеров украсть данные о допинг-пробах сильнейших британских спортсменов (от игроков АПЛ до олимпийских атлетов) потерпела неудачу. Факт атаки подтвердило британское антидопинговое агентство (UKAD).

«В минувшие выходные стало известно о кибератаке, затрагивающей наши системы. Можем вас уверить, что никакие данные не были утрачены или скомпрометированы. Мы предприняли необходимые шаги для расследования и урегулирования ситуации. Атака не затронула нашу основную деятельность, включая программу тестирования», – приводит Reuters слова UKAD.

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