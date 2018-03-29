Спорт-Экспресс
Вопросы к Черчесову и интервью Карякина. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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Разгром от Бразилии, поражение от Франции. Что надо поменять Черчесову?
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И еще один материал, посвященный коучу сборной, – на этот раз от Вячеслава Короткина.
«Амкар» – «Локо»: почему не все дома
Анонс самой обсуждаемой игры 24-го тура РФПЛ.
Сергей Карякин: «Готов начать все сначала»
Вице-чемпион мира по шахматам – о причинах, которые помешали ему выиграть турнир претендентов.
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