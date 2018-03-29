Вопросы к Черчесову и интервью Карякина. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Отверженные. «Лада» и «Югра» покидают КХЛ

Причина произошедшего – в разборе Михаила Зислиса.

Разгром от Бразилии, поражение от Франции. Что надо поменять Черчесову?

Колонка Игоря Рабинера о проблемах сборной России.

Вопросы есть? Вопросы есть! Открытое письмо Станиславу Черчесову

И еще один материал, посвященный коучу сборной, – на этот раз от Вячеслава Короткина.

«Амкар» – «Локо»: почему не все дома

Анонс самой обсуждаемой игры 24-го тура РФПЛ.

Сергей Карякин: «Готов начать все сначала»

Вице-чемпион мира по шахматам – о причинах, которые помешали ему выиграть турнир претендентов.

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