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Александр Лукашенко: «Сало – лучший белорусский допинг»

Лукашенко: «Сало – лучший белорусский допинг»
Eurosport

50 мин. назад

Никаких пончиков и мороженого.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования олимпийцев Пхёнчхана в своей речи предложил использовать в качестве допинга сало.

«Вот сало – лучший белорусский допинг. Вам надо его держать на этапах Кубка мира в холодильнике, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Нормальное питание для спортсменов – это вопрос номер один», – цитирует Лукашенко БелТА.

  • Белорусские спортсмены завоевали в Корее 2 золотые и 1 серебряную медаль.
  • Лукашенко руководит Белоруссией 24 года.

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