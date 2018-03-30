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Интервью Витиньо и истребление собак перед ЧМ. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Интервью Витиньо и истребление собак перед ЧМ. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

1 час назад

Главные новости пятницы – в новом номере лучшей спортивной газеты.

Сергей Карасев: «Хочу, чтобы и Россия, и я прошли в плей-офф»

Российский арбитр, который будет работать на ЧМ-2018, – об амбициях на турнир.

Витиньо: «Головин потянул бы уровень сборной Бразилии»

Эксклюзивное интервью с бразильским нападающим ЦСКА.

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В Китайской Народной Республике началась кампания борьбы за нравственность. Коснулась она и футбола – «СЭ» расскажет, как.

Кто и зачем убивает собак в городах чемпионата мира

Разбор важнейшего прецедента с убийством невинных животных.

Спорт-Экспресс

Читайте номер полностью на сайте «СЭ»

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