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Интервью Витиньо и истребление собак перед ЧМ. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Главные новости пятницы – в новом номере лучшей спортивной газеты.
Сергей Карасев: «Хочу, чтобы и Россия, и я прошли в плей-офф»
Российский арбитр, который будет работать на ЧМ-2018, – об амбициях на турнир.
Витиньо: «Головин потянул бы уровень сборной Бразилии»
Эксклюзивное интервью с бразильским нападающим ЦСКА.
Андрей Ещенко: «Каррера называет меня Лениным»
Секреты спартаковской кухни – в еще одном эксклюзиве «СЭ».
Смолова больше не позовут в Китай
В Китайской Народной Республике началась кампания борьбы за нравственность. Коснулась она и футбола – «СЭ» расскажет, как.
Кто и зачем убивает собак в городах чемпионата мира
Разбор важнейшего прецедента с убийством невинных животных.
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