Интервью Витиньо и истребление собак перед ЧМ. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Сергей Карасев: «Хочу, чтобы и Россия, и я прошли в плей-офф»

Российский арбитр, который будет работать на ЧМ-2018, – об амбициях на турнир.

Витиньо: «Головин потянул бы уровень сборной Бразилии»

Эксклюзивное интервью с бразильским нападающим ЦСКА.

Андрей Ещенко: «Каррера называет меня Лениным»

Секреты спартаковской кухни – в еще одном эксклюзиве «СЭ».

Смолова больше не позовут в Китай

В Китайской Народной Республике началась кампания борьбы за нравственность. Коснулась она и футбола – «СЭ» расскажет, как.

Кто и зачем убивает собак в городах чемпионата мира

Разбор важнейшего прецедента с убийством невинных животных.

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