Директор «Челси» Грановская вошла в пятерку самых влиятельных женщин в спорте по версии Forbes

Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин в мировом спорте.

На первом месте расположилась гендиректор ФИФА Фатма Самура из Сенегала. Вторую строчку заняла Лидия Нсекера из Бурунди – член исполкома ФИФА и член Международного олимпийского комитета. Замкнула тройку член исполкома УЕФА и гендиректор Федерации футбола Франции Флоренс Ардуэн. В рейтинг вошла и россиянка – директор «Челси» Марина Грановская стала пятой. Единственной спортсменкой в топ-10 списка оказалась датская теннисистка Каролин Возняцки – восьмое место.

Топ-10 рейтинга:

1. Фатма Самура – генеральный секретарь ФИФА

2. Лидия Нсекера – член исполкома ФИФА, член МОК

3. Флоренс Ардуэн – член исполкома УЕФА, гендиректор Федерации футбола Франции

4. Анжела Донг – вице-президент Nike

5. Марина Грановская – директор «Челси»

6. Барбара Слэйтер – директор BBC Sport

7. Мойя Додд – член исполкома Азиатской конфедерации футбола

8. Каролин Возняцки – теннис, вторая ракетка мира

9. Нита Амбани – владелец крикетного клуба «Мумбай Индианс»

10. Клэр Уильямс – коммерческий директор команды формулы-1 «Уильямс»

Марина Грановская входит в состав совета директоров «Челси» с 2013 года.

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