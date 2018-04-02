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Чемпионская гонка РФПЛ и стадионы ЧМ-2018. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Чемпионская гонка РФПЛ и стадионы ЧМ-2018. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

49 мин. назад

Главные новости понедельника – в новом номере лучшей спортивной газеты.

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После переноса матча из Перми в Москву болельщики готовились к договорняку, но не тут-то было.

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Как новым российским аренам остаться востребованными по окончании турнира.

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Драки, сотрясения, выбитые зубы и прочий эпик в матчах СКА – ЦСКА и «Ак Барс» – «Трактор».

Александр Поветкин победил Дэвида Прайса

Российский боксер отправил британца в нокаут в пятом раунде и теперь готов к бою с Энтони Джошуа.

«СЭ»

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