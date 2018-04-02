Eurosport
Чемпионская гонка РФПЛ и стадионы ЧМ-2018. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Главные новости понедельника – в новом номере лучшей спортивной газеты.
«Амкар» победил «Локомотив»
После переноса матча из Перми в Москву болельщики готовились к договорняку, но не тут-то было.
Чемпионская гонка
«Спартак» победил «Тосно» и почти вплотную приблизился к железнодорожникам.
Стадионы ЧМ-2018
Как новым российским аренам остаться востребованными по окончании турнира.
Вторые матчи финалов конференции
Драки, сотрясения, выбитые зубы и прочий эпик в матчах СКА – ЦСКА и «Ак Барс» – «Трактор».
Александр Поветкин победил Дэвида Прайса
Российский боксер отправил британца в нокаут в пятом раунде и теперь готов к бою с Энтони Джошуа.
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