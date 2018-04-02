Колобков: Когда я был спортсменом, самые плохие чемпионаты проводились в США»

Министр спорта Павел Колобков рассказал о разнице в подходах организации соревнований в США и России.

«Россия по-прежнему может подавать заявки на проведение международных соревнований. Да, ВАДА рекомендует федерациям такие заявки не принимать.

Но давайте откровенно: проведение соревнований – достаточно сложный организационный и финансово затратный процесс. Не так много стран жаждут проводить крупные соревнования. Международные федерации часто сами просят Россию принять соревнования, зная, на каком уровне мы их проводим.

Я, кстати, скажу, что самые плохие чемпионаты, когда я был спортсменом, проводились в США. Из пяти Олимпиад, в которых я участвовал, самая неудачная была в Атланте. В Америке экономятся деньги на всем, в том числе на безопасности, кстати говоря.

В Атланте во время Олимпиады теракт был в парке. Спортсмены проживали в кампусе, который даже не был отремонтирован. Металлические шкафы для одежды. Еда самая плохая.

В Америке, конечно, умеют из организации соревнований деньги извлекать. Но с точки зрения подхода, душевности так, как в России, никто не проводит. И это объективно. Недаром Томас Бах назвал сочинскую Олимпиаду самой лучшей.

Все понимают, что Россия занимает важнейшее место в мировом спорте. Таких стран с точки зрения значимости для спорта по пальцам пересчитать. Без России, без российского спорта представить мировой спорт невозможно», – приводит слова министра спорта Колобкова РБК.

Олимпиада-2014 прошла в Сочи с 7 по 23 февраля.

Олимпийские игры в Атланте прошли в 1996 году.

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