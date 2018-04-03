Спорт-Экспресс

Интервью с Шалимовым и чемпионские расклады РФПЛ. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Интервью с Шалимовым и чемпионские расклады РФПЛ. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

26 мин. назад

Главные новости вторника – в новом номере лучшей спортивной газеты.

Горячее интервью с Игорем Шалимовым

Экс-тренер «Краснодара» об увольнении и не только.

Третий матч СКА и ЦСКА

Развязка уже близка.

Расклады чемпионской гонки РФПЛ

«Локо», «Спартак», ЦСКА и «Зенит» в погоне за золотом.

Бой Хабиба и Фергюсона снова сорвался

Что вообще происходит.

Дикая встреча «Питтсбурга» и «Вашингтона»

Переругались даже Орлов с Малкиным.

«СЭ»

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