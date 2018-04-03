Спорт-Экспресс
Интервью с Шалимовым и чемпионские расклады РФПЛ. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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Главные новости вторника – в новом номере лучшей спортивной газеты.
Горячее интервью с Игорем Шалимовым
Экс-тренер «Краснодара» об увольнении и не только.
Третий матч СКА и ЦСКА
Развязка уже близка.
Расклады чемпионской гонки РФПЛ
«Локо», «Спартак», ЦСКА и «Зенит» в погоне за золотом.
Бой Хабиба и Фергюсона снова сорвался
Что вообще происходит.
Дикая встреча «Питтсбурга» и «Вашингтона»
Переругались даже Орлов с Малкиным.
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