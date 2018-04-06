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22 российских спортсмена получили разрешение на прием запрещенных препаратов для терапии
Надо было всего лишь подать прошение.
Британское антидопинговое агентство UKAD разрешило 22 российским спортсменам принимать для терапии препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
«Всего с запросами о терапевтических исключениях в 2017 году обратились 98 спортсменов из России. 33 прошения передали на рассмотрение в UKAD, остальные не были рассмотрены, потому что либо не соответствовали по форме, либо там не требовалось исключения. Из них одобрено 22 обращения, 10 – отказано. На рассмотрении – одно», – заявил Interfax глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.
- В ходе Олимпиады-2018 в Пхенчхане в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей 12 место, был обнаружен запрещенный сердечный препарат триметазидин. Выяснилось, что это халатность со стороны спортсменки, и ей следовало получить на него терапевтическое исключение. Она была дисквалифицирована.
- Терапевтическое исключение – это разрешение, позволяющее атлетам употреблять препараты из списка запрещенных ВАДА.
- Ранее хаккерская группа Fancy Bears опубликовала переписку чиновников ВАДА, в которой упоминаются имена 200 американских спортсменов, для которых сделаны терапевтические исключения.
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