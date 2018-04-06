Британское антидопинговое агентство UKAD разрешило 22 российским спортсменам принимать для терапии препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Всего с запросами о терапевтических исключениях в 2017 году обратились 98 спортсменов из России. 33 прошения передали на рассмотрение в UKAD, остальные не были рассмотрены, потому что либо не соответствовали по форме, либо там не требовалось исключения. Из них одобрено 22 обращения, 10 – отказано. На рассмотрении – одно», – заявил Interfax глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

В ходе Олимпиады-2018 в Пхенчхане в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей 12 место, был обнаружен запрещенный сердечный препарат триметазидин. Выяснилось, что это халатность со стороны спортсменки, и ей следовало получить на него терапевтическое исключение. Она была дисквалифицирована.

Терапевтическое исключение – это разрешение, позволяющее атлетам употреблять препараты из списка запрещенных ВАДА.

Ранее хаккерская группа Fancy Bears опубликовала переписку чиновников ВАДА, в которой упоминаются имена 200 американских спортсменов, для которых сделаны терапевтические исключения.

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