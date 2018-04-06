Other Agency

22 российских спортсмена получили разрешение на прием запрещенных препаратов для терапии

22 российских спортсмена получили разрешение на прием запрещенных препаратов для терапии
Eurosport

16 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Надо было всего лишь подать прошение.

Британское антидопинговое агентство UKAD разрешило 22 российским спортсменам принимать для терапии препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Всего с запросами о терапевтических исключениях в 2017 году обратились 98 спортсменов из России. 33 прошения передали на рассмотрение в UKAD, остальные не были рассмотрены, потому что либо не соответствовали по форме, либо там не требовалось исключения. Из них одобрено 22 обращения, 10 – отказано. На рассмотрении – одно», – заявил Interfax глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

  • В ходе Олимпиады-2018 в Пхенчхане в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей 12 место, был обнаружен запрещенный сердечный препарат триметазидин. Выяснилось, что это халатность со стороны спортсменки, и ей следовало получить на него терапевтическое исключение. Она была дисквалифицирована.
  • Терапевтическое исключение – это разрешение, позволяющее атлетам употреблять препараты из списка запрещенных ВАДА.
  • Ранее хаккерская группа Fancy Bears опубликовала переписку чиновников ВАДА, в которой упоминаются имена 200 американских спортсменов, для которых сделаны терапевтические исключения.

Фейсбук для тех, кто узнает новости первым

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «Анахайм» заклевал «Миннесоту» вместо хлебушка

02:06
Популярные видео
Тарасенко вонзил 33-ю шайбу в сезоне и добавил ассист, но «Сент-Луис» все равно проиграл «Чикаго»
 898 просмотровВчера в 11:23
«В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS
3 803 просмотров04/04 в 12:15
А еще вам может понравиться