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Сборная готовится к Турции, Серена снялась из-за травмы. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Россия – Турция
Черчесов обещает, что игра будет лучше.
«Спартак» подписал Жиго
Это сильно выбесило «Краснодар».
Луческу после «Зенита»
Как румын рулит сборной Турции?
Путь Кудряшова в сборную
Непростая дорога из рабочего поселка в Иркутской области.
Серена снялась перед матчем с Шараповой
Испугалась Марию?
Сестры Аверины вновь побеждают
На этот раз – на чемпионате Европы.
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