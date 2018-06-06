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Безвыигрышная серия сборной, Овечкин в шаге от Кубка Стэнли. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Безвыигрышная серия сборной, Овечкин в шаге от Кубка Стэнли. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

22 ч. назад

Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Сборная опять не победила

Все плохо.

Овечкин и Кузнецов выиграли третий матч финала

В шаге от долгожданного Кубка Стэнли.

Черчесов: «Сделали качественный скачок»

Вопрос – куда?

Интервью Юрана о сборной

Говорит, не выйдем из группы.

Натурализация – плохо

Так считает Сергей Егоров.

Касаткина проиграла

Не справилась со Стивенс.

СЭ 06.06

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