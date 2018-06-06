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Безвыигрышная серия сборной, Овечкин в шаге от Кубка Стэнли. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Сборная опять не победила
Все плохо.
Овечкин и Кузнецов выиграли третий матч финала
В шаге от долгожданного Кубка Стэнли.
Черчесов: «Сделали качественный скачок»
Вопрос – куда?
Интервью Юрана о сборной
Говорит, не выйдем из группы.
Натурализация – плохо
Так считает Сергей Егоров.
Касаткина проиграла
Не справилась со Стивенс.
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