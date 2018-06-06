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Мэйуэзер – самый высокооплачиваемый спортсмен 2017 года, Месси снова уделал Роналду
Почти весь кэш – за бой с Конором.
Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за 2017 год.
Боксер Флойд Мэйуэзер в прошедшем году заработал 242 млн евро, 234 из них – за бой с Конором Макгрегором, в котором американец одержал победу.
Вторую строчку в рейтинге занял Лионель Месси (годовой доход – 94 млн евро), третью – Криштиану Роналду (почти 92 млн).
Далее расположились Конор Макгрегор (смешанные единоборства, 84 млн), Неймар (футбол, 76 млн), Леброн Джеймс (баскетбол, 72 млн), Роджер Федерер (теннис, 65,7 млн), Стефен Карри (баскетбол, 65,4 млн), Мэтт Райан (американский футбол, 57 млн) и Мэттью Стэффорд (американский футбол, 50 млн).
- В начале февраля Мэйуэзер дал согласие провести поединок с Макгрегором по правилам MMA.
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