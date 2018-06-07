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У Марии Шараповой все плохо, у футболистов – еще хуже. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

У Шараповой все плохо, у футболистов – еще хуже. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

18 ч. назад

Главные новости четверга – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Спасти сборную за 7 дней

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Экс-первая ракетка мира в матче с Гарбинье Мугурусой потерпела одно из самых унизительных поражений в карьере. Поднимется ли она?

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СЭ

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