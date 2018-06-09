Спорт-Экспресс

Победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли и смерть «Амкара». Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»

Победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли и смерть «Амкара». Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

10 ч. назад

Главные новости субботы – в новом номере лучшей спортивной газеты.

Великий Овечкин

Победа Александра в Кубке Стэнли – главное событие месяца. Ови теперь точно в ряду величайших.

Сборную вытащат хейтеры. Теперь это команда маленьких Черчесовых

Обозреватель «СЭ» Дмитрий Зеленов – с позитивной колонкой перед чемпионатом мира.

«Амкар» может исчезнуть

РФПЛ, скорее всего, потеряет один из самобытнейших клубов. Разбор печальной ситуации – в свежем номере «СЭ».

«Увольте Черчесова, пока не поздно!»

Обращение российского актера Ростислава Хаита к Виталию Мутко.

Надаль и Тим – в финале «Ролан Гаррос»

Король опять победит на любимом грунте? Уже есть ответ.

Спорт-Экспресс

Читайте номер полностью на сайте «СЭ»

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