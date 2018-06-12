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Конгресс США рассмотрит акт Родченкова о вмешательстве в допинговые дела за рубежом

Конгресс США рассмотрит акт Родченкова о вмешательстве в допинговые дела за рубежом
Eurosport

1 час назад

Присутствие американцев станет еще ощутимее.

В конгресс США внесен на рассмотрение «Антидопинговый акт Родченкова». В законопроекте оговаривается возможность вмешательства США в допинговые дела за рубежом.

Заведомо известное распространение и использование запрещенных препаратов на турнирах с участием американских спортсменов будет караться штрафом до 1 миллиона долларов или тюремным сроком до 10 лет.

Предлагается предоставить частное гражданское право чистым спортсменам, обманутым организациям и юридическим лицам предпринимать действия против обманщиков, лишивших их медалей и наград.

Акт уполномочивает генерального прокурора США разработать правила, по которым министерство юстиции США будет помогать частным сторонам получать доказательства из-за рубежа в соответствии с Конвенцией о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам.

Акт представлен главой Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (CSCE) Джексоном Ли. Полный текст на официальном сайте CSCE.

  • Акт назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова.
  • Из-за показаний Родченкова Россия выступила на Олимпиаде-2018 под нейтральным флангом.

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