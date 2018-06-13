Обращение Дзюбы к народу, Месси и Салах в России. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»

Обращение Артема Дзюбы

Самый харизматичный футболист сборной России призвал страну сплотиться вокруг команды.

Звезды в России

Корреспонденты «СЭ» понаблюдали за Месси, Салахом и прочими топ-игроками, вступившими на русскую землю.

Будущее Александра Головина

«СЭ» не советует полузащитнику ЦСКА переходить в «Ювентус».

Сборная России на чемпионатах мира

Немного грустных историй.

Интервью с Ильей Брызгаловым

Бывший кипер – о поездке на финал Кубка Стэнли, о сравнении Александра Овечкина и Евгения Кузнецова и о сборной России по футболу.

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