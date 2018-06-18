Северная и Южная Кореи отправят совместную команду на Азиатские игры-2018

Южная Корея и Северная Корея пришли к соглашению, что отправят объединенную команду на Азиатские игры 2018 года.

Как сообщает BBC, на церемонии открытия Азиатских игр две Кореи в знак единства пройдут под одним флагом. Напомним, что схожая ситуация была на Олимпиаде в Пхёнчхане, когда Южная и Северная Кореи объединились под общим флагом во время праздничной церемонии.

Азиатские игры-2018 пройдут в Индонезии с 18 августа по 2 сентября.

Турнир проводится раз в 4 года.

На ОИ в Пхёнчхане выступила объединенная женская команда по хоккею, составленная из спортсменок двух корейских государств.

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