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Интервью Хиддинка и агония Аргентины. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью Хиддинка и агония Аргентины. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

1 час назадОбновлено 32 мин. назад

Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Интервью Гуса Хиддинка

О Черчесове и не только.

Подготовка сборной к Уругваю

Все идет по плану.

Первый финал для Германии

Чемпионы на грани вылета.

Победа Бразилии в добавленное время

Все внимание Неймару.

Муса похоронил Исландию

Король.

Месси мешает Аргентине

Без Лео было бы лучше.

Интервью Никиты Кучерова

Не все же о футболе.

СЭ

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