Спорт-Экспресс
Russia Today: Григория Родченкова доставили в психушку после неудачной попытки самоубийства
Сомнительный способ решения жизненных проблем.
Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков совершил неудачную попытку самоубийством в квартире в Вашингтоне.
Инцидент произошел 19 июня. Информатора WADA обнаружили сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения «911», после чего Родченкова доставили в психоневрологическую клинику. Об этом RT сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.
«Информация получена от моих коллег из США по линии комитета. Информация сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу», – рассказал Ионов.
- В квартире Родченкова нашли пустые бутылки из-под виски и 6 упаковок сильных транквилизаторов.
- В 2016 году в отношении Родченкова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
- В ноябре 2017 года СК возбудил дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования.
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