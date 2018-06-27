Russia Today: Григория Родченкова доставили в психушку после неудачной попытки самоубийства

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков совершил неудачную попытку самоубийством в квартире в Вашингтоне.

Инцидент произошел 19 июня. Информатора WADA обнаружили сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения «911», после чего Родченкова доставили в психоневрологическую клинику. Об этом RT сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

«Информация получена от моих коллег из США по линии комитета. Информация сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу», – рассказал Ионов.

В квартире Родченкова нашли пустые бутылки из-под виски и 6 упаковок сильных транквилизаторов.

В 2016 году в отношении Родченкова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

В ноябре 2017 года СК возбудил дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования.

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