Попытка самоубийства Григория Родченкова – фейк, придуманный юмористическим сайтом

Информация о попытке неудачного самоубийства информатора ВАДА и бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова оказалась ложной.

О госпитализации ученого в психическую клинику 19 июня сообщил сайт «Панорама», который специализируется на сатире, преподносящейся в виде новостей. Информацию с такими же подробностями продублировал сегодня Russia Today.

​В 2016 году в отношении Родченкова, который стал информатором в деле о допинге в российском спорте, было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

В ноябре 2017-го СК возбудил дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования.

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