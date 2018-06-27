Getty Images

Попытка самоубийства Григория Родченкова – фейк, придуманный юмористическим сайтом

Попытка самоубийства Родченкова – фейк, придуманный юмористическим сайтом
Eurosport

3 ч. назад

Как не стыдно.

Информация о попытке неудачного самоубийства информатора ВАДА и бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова оказалась ложной.

О госпитализации ученого в психическую клинику 19 июня сообщил сайт «Панорама», который специализируется на сатире, преподносящейся в виде новостей. Информацию с такими же подробностями продублировал сегодня Russia Today.

  • ​В 2016 году в отношении Родченкова, который стал информатором в деле о допинге в российском спорте, было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
  • В ноябре 2017-го СК возбудил дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Фейсбук для тех, кто узнает новости первым

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике

03:47
Популярные видео
Ставки за 300. Немцы вынесут Корею, удаление в сечи Сербии и Бразилии
2 159 просмотровВчера в 19:44
XI. Зидан, Платини и еще 9 отцов сборной Франции
2 974 просмотровВчера в 17:21
А еще вам может понравиться