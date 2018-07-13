Главный неудачник ЧМ-2018 и новый контракт Черчесова. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Контракт Станислава Черчесова

Соглашение главного тренера сборной России истекает 31 июля. Что дальше?

Сборная Хорватии

«СЭ» объясняет, почему «шахматные» заслужили золото чемпионата мира.

Лука Модрич против Килиана Мбаппе

ФИФА перед финалом выберет лучшего футболиста ЧМ-2018. «СЭ» разбирает претендентов.

Главный неудачник турнира

Никола Калинич отказался выходить на замену в матче с Нигерией и был отчислен из сборной Хорватии. Без него команда дошла до финала.

Еврокубки-2018/19

Все о новом формате и составе участников Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Десятый финал Серены Уильямс

Американская мама уничтожила всех. Осталась только Анжелик Кербер.

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