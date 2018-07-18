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Интервью Сорокина и драка между Кирьяковым и Рабинером. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью Алексея Сорокина
Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» подводит итоги.
Кирьяков напал на Рабинера
Прямо около студии федерального канала.
На «Мордовию» в ФНЛ пришло 26,5 тысяч человек
Крутая цифра.
Главные тенденции ЧМ
Стандарты – наше все.
Интервью Мирослава Ромащенко
Еще один разговор про чемпионат мира.
Все чемпионаты мира сборных СССР и России
Крутая инфографика
Усик – об отмене боя с Гассиевым
Признался, что не знает.
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