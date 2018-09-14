Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал восстановить права РУСАДА

Комитет по соответствию (CRC) ВАДА рекомендовал исполкому восстановить в правах РУСАДА.

«Сегодня независимый комитет ВАДА по соответствию (CRC) вынес рекомендацию обратиться в исполком ВАДА с просьбой о восстановлении РУСАДА на следующем заседании исполкома 20 сентября», – говорится в сообщении на сайте Всемирного антидопингового агентства.

Отмечается, что в ходе телефонной конференции в четверг комитет по соответствию изучил письмо Минспорта РФ в адрес ВАДА и выразил удовлетворение тем, что в этом письме «в достаточной мере признаются проблемы», выявленные в России, что соответствует первому из двух критериев дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Что касается другого критерия (доступ к данным и пробам из московской антидопинговой лаборатории), то CRC сочтет достаточным обязательство предоставить ВАДА этот доступ с участием независимого эксперта при условии, что исполком ВАДА определит точные сроки предоставления доступа.

«Исполком в полной мере обсудит эту рекомендацию на совещании 20 сентября. Обычно ВАДА не сообщает о рекомендациях CRC до их рассмотрения исполкомом, но в данном случае агентство решило это сделать с учетом уровня интереса к этому делу и количества спекуляций.

Важно отметить, что с тех пор, как в ноябре 2015 года ВАДА объявило РУСАДА не соответствующим кодексу, агентство и российские власти усиленно работали над восстановлением надежной антидопинговой программы в России. В российской антидопинговой системе произошли значительные изменения», – отметили в ВАДА.

Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в преддверии заседания исполкома ВАДА заявила, что российская сторона выполнило все рекомендации комитета по соответствию.

РУСАДА в 2015 году было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу и до сих пор не восстановлено в правах.

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