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Член комитета по соответствию ВАДА ушла в отставку в знак протеста против восстановления РУСАДА

Член комитета по соответствию ВАДА ушла в отставку в знак протеста против восстановления РУСАДА
Eurosport

2 ч. назад

Возможно, это повлияет на окончательное решение агентства.

Член комитета по соответствию ВАДА канадка Бекки Скотт ушла в отставку в знак протеста против возможного восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщил журналист BBC Дэн Роан. Несмотря на то, что Скотт проголосовала против, комитет по соответствию рекомендовал ВАДА восстановить права РУСАДА.

  • Скотт – глава комиссии спортсменов ВАДА. В 2016 году канадка призывала МОК отстранить всю сборную России от Олимпиады в Рио.
  • Вопрос по статусу РУСАДА разрешится 20 сентября на конгрессе ВАДА.

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