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Поражение «Спартака» и интервью Зелепукина. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»

Поражение «Спартака» и интервью Зелепукина. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

12 ч. назад

Главные новости воскресенья – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

«Ахмат» показал силу

Александр Рогулев описывает поражение «Спартака» от «Грозного». Стр. 2.

Еще одна такая победа, и ЦСКА будет некем играть

Крупный триумф армейцев в Уфе, в котором москвичи остались без Магнуссона и Эрнандеса. Стр. 4.

Контракт Фернандеша. Дело не в деньгах, а в очень больших деньгах

Сергей Егоров рассказывает о переговорах португальца с «Локомотивом». Стр. 7.

Валерий Зелепукин: «После драки с канадцами на голове было пять шишек. Дикий адреналин»

Михаил Зислис разговорил обладателя Кубка Стэнли и генменеджера «Северстали». Стр. 11.

Тайны ВАДА раскрыты

Наталья Марьянчик объясняет, что значит дропнутая переписка ВАДА и РусАДА. Стр. 14.

СЭ

Подробнее об этих и других материалах свежего номера читайте на сайте «СЭ»

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