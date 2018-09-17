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Поражение «Спартака» и интервью Зелепукина. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости воскресенья – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
«Ахмат» показал силу
Александр Рогулев описывает поражение «Спартака» от «Грозного». Стр. 2.
Еще одна такая победа, и ЦСКА будет некем играть
Крупный триумф армейцев в Уфе, в котором москвичи остались без Магнуссона и Эрнандеса. Стр. 4.
Контракт Фернандеша. Дело не в деньгах, а в очень больших деньгах
Сергей Егоров рассказывает о переговорах португальца с «Локомотивом». Стр. 7.
Валерий Зелепукин: «После драки с канадцами на голове было пять шишек. Дикий адреналин»
Михаил Зислис разговорил обладателя Кубка Стэнли и генменеджера «Северстали». Стр. 11.
Тайны ВАДА раскрыты
Наталья Марьянчик объясняет, что значит дропнутая переписка ВАДА и РусАДА. Стр. 14.
Подробнее об этих и других материалах свежего номера читайте на сайте «СЭ»
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