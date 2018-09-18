Спорт-Экспресс
Старт «Локо» и ЦСКА в ЛЧ и последний турнир Южного. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
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Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
«Локо» и ЦСКА: битва за миллионы
Русские клубы стартуют в Лиге чемпионов.
Салах против Неймара, Головин не сыграет
Главные сражения первого тура главного еврокубка планеты.
Новый контракт Карреры
О том, почему это важно, рассказывает Дмитрий Егоров.
Знарок поедет только в топ-клуб
Экс-тренер сборной России может возглавить минское «Динамо»
Особый турнир для Южного
В Санкт-Петербурге стартовал турнир – последний для Михаила.
Подробнее об этих и других материалах свежего номера читайте на сайте «СЭ»
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