Спорт-Экспресс

Старт «Локо» и ЦСКА в ЛЧ и последний турнир Южного. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Старт «Локо» и ЦСКА в ЛЧ и последний турнир Южного. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

7 ч. назад

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Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

«Локо» и ЦСКА: битва за миллионы

Русские клубы стартуют в Лиге чемпионов.

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Главные сражения первого тура главного еврокубка планеты.

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Экс-тренер сборной России может возглавить минское «Динамо»

Особый турнир для Южного

В Санкт-Петербурге стартовал турнир – последний для Михаила.

«СЭ»

Подробнее об этих и других материалах свежего номера читайте на сайте «СЭ»

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