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Криштиану Роналду, Рафаэль Надаль, Пау Газоль и Энрике Иглесиас открыли ресторан в Лондоне

Роналду, Надаль, Газоль и Иглесиас открыли ресторан в Лондоне
Eurosport

1 час назад

Не ждите, что там можно будет попинать в ворота, повертеть ракетку, покидать в кольцо или попеть.

Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду, теннисист Рафаэль Надаль, баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль и поп-певец Энрике Иглесиас открыли ресторан в Лондоне.

Селебрити вложились во франшизу известных заведений Zela, популярных на Ибице.

Кроме культового тусовочного места в Испании у них работают филиалы в Мадриде и Майами. Шеф-повара специализируются на смеси японской и средиземноморской кухни.

«Гастрономический бизнес – лучший и самый желанный в мире. Ему следует быть здесь, и Лондон – прекрасное место, чтобы воплотить концепт Ибицы. Все наши инвесторы очень этим увлечены и настоящие ценители еды. Криштиану и Рафаэль, в частности, обожают Лондон», – сказал испанский ресторатор Абель Матутес.

  • Роналду, Надаль и Газоль уже посетили ресторан и выложили фото оттуда в инстаграмы.
  • Энрике Иглесиас, похоже, еще не был в Лондоне, но перепостил запись Криштиану и пригласил всех совладельцев заведения на концерт в O2 Arena 19 октября.

Надаль и Иглесиас открыли ресторан в Майами

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