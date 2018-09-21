Криштиану Роналду, Рафаэль Надаль, Пау Газоль и Энрике Иглесиас открыли ресторан в Лондоне
Не ждите, что там можно будет попинать в ворота, повертеть ракетку, покидать в кольцо или попеть.
Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду, теннисист Рафаэль Надаль, баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль и поп-певец Энрике Иглесиас открыли ресторан в Лондоне.
Селебрити вложились во франшизу известных заведений Zela, популярных на Ибице.
Кроме культового тусовочного места в Испании у них работают филиалы в Мадриде и Майами. Шеф-повара специализируются на смеси японской и средиземноморской кухни.
«Гастрономический бизнес – лучший и самый желанный в мире. Ему следует быть здесь, и Лондон – прекрасное место, чтобы воплотить концепт Ибицы. Все наши инвесторы очень этим увлечены и настоящие ценители еды. Криштиану и Рафаэль, в частности, обожают Лондон», – сказал испанский ресторатор Абель Матутес.
- Роналду, Надаль и Газоль уже посетили ресторан и выложили фото оттуда в инстаграмы.
- Энрике Иглесиас, похоже, еще не был в Лондоне, но перепостил запись Криштиану и пригласил всех совладельцев заведения на концерт в O2 Arena 19 октября.
Надаль и Иглесиас открыли ресторан в Майами