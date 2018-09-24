Спорт-Экспресс
Суперматчи в России и дебют Головина за «Монако». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
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Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
«Зенит» победил в Питере – нокаутом, в дерби – по очкам
Разбор центральных матчей тура РПЛ.
Газзаев: «Игроков уровня Влашича в России я больше не вижу»
Экс-тренер ЦСКА – о дерби и хорватском полузащитнике армейцев.
Прекрасный «Зенит», живучий «Локомотив»
В Санкт-Петербурге получился огненный матч.
Интервью Семина по итогам матча с «Зенитом»
Он остается.
Головин дебютировал за «Монако»
Как это было.
Подробнее об этих и других материалах свежего номера читайте на сайте «СЭ»
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