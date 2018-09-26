Модрич – лучший из лучших, Конор – пенсионер. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

«Спартак» не едет в Красноярск. Скудное решение

«Спартак» и «Енисей» поменялись кругами. Это событие взорвало соцсети красно-белых.

В прошлом сезоне Кубок достиг дна. Или снизу еще могут постучать?

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер – о старте команд РПЛ в Кубке России.

Чернов зря посмеялся над Луисом Адриано

Защитник ЦСКА запостил провокационный снимок с бразильским страйкером «Спартака», но удалил его после жесткой критики.

Конец гегемонии Месси и Роналду. Лучший – Модрич!

За кого голосовали все 168 капитанов и 170 тренеров, выбравшие лучшего игрока ФИФА.

«На пенсию, Конор, на пенсию»

Элитные бойцы дали прогноз на исход супербоя Нурмагомедов – Макгрегор.

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