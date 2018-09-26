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Модрич – лучший из лучших, Конор – пенсионер. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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«Спартак» не едет в Красноярск. Скудное решение
«Спартак» и «Енисей» поменялись кругами. Это событие взорвало соцсети красно-белых.
В прошлом сезоне Кубок достиг дна. Или снизу еще могут постучать?
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер – о старте команд РПЛ в Кубке России.
Чернов зря посмеялся над Луисом Адриано
Защитник ЦСКА запостил провокационный снимок с бразильским страйкером «Спартака», но удалил его после жесткой критики.
Конец гегемонии Месси и Роналду. Лучший – Модрич!
За кого голосовали все 168 капитанов и 170 тренеров, выбравшие лучшего игрока ФИФА.
«На пенсию, Конор, на пенсию»
Элитные бойцы дали прогноз на исход супербоя Нурмагомедов – Макгрегор.
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