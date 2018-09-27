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Победы «Зенита», «Спартака» и «Локо» в Кубке. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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Эдер спас Юрия Семина
«Локомотив» с трудом проскочил в 1/8 финала Кубка России.
«Спартак» победил на огороде
Массимо Каррера попробовал трех игроков дубля, а во втором тайме выпустил на кошмарное поле Жано Ананидзе
«Зенит» разбил «Волгарь»
Александр Кокорин вышел и забил.
Реванш за Лондон-2012
Бразилия обыграла Россию на ЧМ-2018, уйдя с 0-2 по сетам.
Война в биатлоне
Что не поделили Александр Тихонов и Владимир Драчев.
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