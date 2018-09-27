Победы «Зенита», «Спартака» и «Локо» в Кубке. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

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Эдер спас Юрия Семина

«Локомотив» с трудом проскочил в 1/8 финала Кубка России.

«Спартак» победил на огороде

Массимо Каррера попробовал трех игроков дубля, а во втором тайме выпустил на кошмарное поле Жано Ананидзе

«Зенит» разбил «Волгарь»

Александр Кокорин вышел и забил.

Реванш за Лондон-2012

Бразилия обыграла Россию на ЧМ-2018, уйдя с 0-2 по сетам.

Война в биатлоне

Что не поделили Александр Тихонов и Владимир Драчев.

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