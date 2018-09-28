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Статья Федуна о русском футболе и интервью Бекао. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Статья Федуна о русском футболе и интервью Бекао. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

1 час назад

Главные новости пятницы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Большая статья Федуна

О развитии российского футбола.

Кубок России

Топы идут дальше.

Интервью Бекао

Первые шаги в русском футболе.

Что даст ЦСКА переезд в «Лужники»

«СЭ» считает деньги армейцев.

«А побеждают всегда немцы»

На этот раз – в борьбе за Евро-2024.

Сколько стоит бой Нурмагомедова и Макгрегора?

Спойлер: очень много.

ЧМ-2023 – в России!

Его примет Питер.

СЭ 28.09

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