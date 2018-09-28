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Статья Федуна о русском футболе и интервью Бекао. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости пятницы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Большая статья Федуна
О развитии российского футбола.
Кубок России
Топы идут дальше.
Интервью Бекао
Первые шаги в русском футболе.
Что даст ЦСКА переезд в «Лужники»
«СЭ» считает деньги армейцев.
«А побеждают всегда немцы»
На этот раз – в борьбе за Евро-2024.
Сколько стоит бой Нурмагомедова и Макгрегора?
Спойлер: очень много.
ЧМ-2023 – в России!
Его примет Питер.
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