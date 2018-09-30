Угадай, спортсмен или животное

Представители разных видов спорта уже давно перевернули представление о человеческих возможностях. Одни бегут со скоростью звука, другие прыгают выше солнца и неба, а третьи – вообще Криштиану Роналду. Лучшим спортсменам пора найти нормальных соперников, которые составят им достойную конкуренцию. Eurosport.ru сделал это. И да, они обитают на Земле.

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