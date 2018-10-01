Eurosport
Шарапова проводила лето, Клишина релаксирует у бассейна. На улице холодно, а тут – горячо
Необязательно разводить костер, чтобы погреться.
Теннисистка Мария Шарапова попрощалась с летом
Серфингистка Холли-Дейз Коффи и очень упругая фотка
Прыгунья в длину Дарья Клишина готовится к водным процедурам
Боец Анастасия Янькова очень серьезная
Теннисистка Эжени Бушар готовится к очередному фотосету
Фигуристка Анна Погорилая уже в воде
Гимнастка Джейд Барбоса в откровенном костюме
Серфингистка Анастасия Эшли вся в черном
Жена Евгения Малкина Анна Кастерова играется с мячиком
Легкоатлетка Карин Страмец в поисках ракушек
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