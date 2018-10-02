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Акинфеев ушел из сборной, «Реал» – в Москве. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Первый – ушел
Илья Андреев – об окончании карьеры Акинфеева в сборной.
Молодо-сливочно. С ЦСКА сыграет самый слабый «Реал» последних лет
Егор Зырянов – с аналитикой по составу «бланкос», который сыграет в «Лужниках».
«Спартак» рассматривает варианты замены Карреры
Вячеслав Короткин – с инсайдами о ситуации с тренером красно-белых.
Боб Хартли: «Считаю Ковальчука одним из своих сыновей. Люблю его!»
Вторая часть интервью Игоря Еронко с главным тренером «Авангарда» и обладателем Кубка Стэнли.
«Конор казался посредственностью»
Русский боец Артемий Ситенков в 2008-м побеждал ирландца и рассказал, как это было.
Подробнее об этих и других материалах свежего номера читайте на сайте «СЭ»
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