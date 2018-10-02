Умер шансонье Шарль Азнавур. Его песни слушает Леброн Джеймс и боготворит Генрих Мхитарян

Шарль Азнавур прожил 94 года и за это время максимально реализовал себя в творчестве. Француз с армянскими корнями написал более тысячи песен, которые разошлись тиражом примерно в 200 миллионов дисков – 20 лет назад журнал Time и телеканал CNN признали мужчину лучшим исполнителем на эстраде XX века. Произведения музыканта и его гражданская позиция проникли во все сферы жизни и по касательной даже задели спорт.

В честь него назвали футбольный клуб

ФК «Паацоягорц» переименовали в «Азнавур» в 1992-м после обретения Арменией независимости. Шарль хоть и родился в Париже, всегда считал себя на половину армянином. Полностью фамилия композитора звучит как Азнавурян – семья имеет армянские корни. «Азнавур» отыграл в Премьер-лиге четыре сезона и в 1997-м прекратил существование из-за финансовых трудностей. Память о Шарле все равно увековечена на исторической родине: его имя носит одна из площадей в Ереване.

Азнавур посвятил Армении несколько песен, но народ любит его не только из-за творчества. Шарль представлял страну в ЮНЕСКО, занимался благотворительностью, 30 лет назад собирал средства для устранения последствий Спитакского землетрясения – в Армении ценят таких людей.

Его песнями заряжается Леброн

Мир узнал о любви звезды НБА к творчеству Азнавура в августе. Во время подготовки к новому сезону Джеймс запостил в инстаграм несколько сторис, в которых звучали песни Шарля. Оказавшись через месяц в Париже, игрок «Лейкерс» попал на Canal+ и обалдел: певец записал для него специальное видеопослание.

«Я узнал, что тебе нравятся мои песни. Удачи тебе, надеюсь, скоро увидимся. Сам я не очень спортивный, но баскетбол – один из любимых видов», – сказал на видео Шарль. Громила Джеймс расплылся в улыбке: «Это невероятно».

Его боготворит Мхитарян

Полузащитник «Арсенала» несколько лет воспринимается как главная медийная фигура Армении, но сам Генрих считает по-другому: «Главный посол Армении – Шарль Азнавур. То, что он делает для Армении – намного больше, чем делаю я. Есть люди, которые не интересуются футболом, а интересуются культурой, и им ближе Азнавур».

В прошлом году Генрих и Шарль лично встретились в Ереване на вручении государственных наград. Смерть маэстро шокировала футболиста: «Нас покинул исполин. Его творчество и преданность Армении навсегда останутся в наших сердцах. Для нас и для меня ты останешься великолепным».

Дань уважения отдали знаменитые французские спортсмены

При жизни Азнавур пристально не следил за спортивными событиями, но песнями зацепил многих спортсменов. Дзюдоист Тедди Ринер, теннисистка Кристина Младенович, чемпионы мира по футболу Юрий Джоркаефф и Биксант Лизаразю – все они выразили соболезнования семье Шарля в соцсетях. В одном из интервью шансонье признался, что больше всего любит регби, но самое трогательное прощание случилось на футбольном стадионе. После смерти Азнавура футболисты «Труа» и «Осера» вышли на матч Лиги 2 под его песню.

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