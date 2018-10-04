Other Agency

Британское правительство обвинило ГРУ России в кибератаках на ВАДА

Британское правительство обвинило ГРУ России в кибератаках на ВАДА
Eurosport

9 мин. назад

Находки Fancy Bears отвлекли внимание от самого главного вопроса.

Британское правительство выдвинуло обвинение в адрес Главного разведывательного управления (ГРУ) России. По версии британцев, ГРУ несет ответственность за кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

«Сегодня Великобритания и ее союзники могут разоблачить кампанию, проводимую ГРУ, российской военной разведкой, о беспорядочных и безрассудных кибератаках, направленных на политические институты, бизнес, медиа и спорт. Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) установил, что ряд киберпреступников, проводящих атаки по всему миру, фактически являются ГРУ.

Кибератаки, организованные ГРУ, пытались подорвать международный спортивный институт ВАДА, нарушить работу транспортных систем в Украине, дестабилизировать демократические государства, нацеливались на бизнес», – говорится в заявлении.

  • ВАДА подверглось атакам со стороны хакеров в сентябре 2016 года, после чего на сайте Fancy Bears появились конфиденциальные данные о зарубежных спортсменах.
  • По мнению британской стороны, ГРУ опубликовало информацию о терапевтических исключениях зарубежных спортсменов, чтобы отвлечь внимание от допингового скандала в России.

(Фото: Pikabu )

Британское антидопинговое агентство просит ВАДА не восстанавливать РУСАДА

Самые важные фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 2 убойные шайбы «Сан-Хосе», которые просто пыль на фоне пяти страйков «Анахайма»

03:02
Популярные видео
Овечкин еще раз триумфально поднял Кубок Стэнли, а потом на пару с Кузнецовым размазал «Бостон»
1 097 просмотров2 ч
Селби идеально направил красный шар: сначала в борт, потом в другой красный, а потом – в лузу
4 420 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться