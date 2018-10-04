Британское правительство обвинило ГРУ России в кибератаках на ВАДА

Британское правительство выдвинуло обвинение в адрес Главного разведывательного управления (ГРУ) России. По версии британцев, ГРУ несет ответственность за кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

«Сегодня Великобритания и ее союзники могут разоблачить кампанию, проводимую ГРУ, российской военной разведкой, о беспорядочных и безрассудных кибератаках, направленных на политические институты, бизнес, медиа и спорт. Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) установил, что ряд киберпреступников, проводящих атаки по всему миру, фактически являются ГРУ.

Кибератаки, организованные ГРУ, пытались подорвать международный спортивный институт ВАДА, нарушить работу транспортных систем в Украине, дестабилизировать демократические государства, нацеливались на бизнес», – говорится в заявлении.

ВАДА подверглось атакам со стороны хакеров в сентябре 2016 года, после чего на сайте Fancy Bears появились конфиденциальные данные о зарубежных спортсменах.

По мнению британской стороны, ГРУ опубликовало информацию о терапевтических исключениях зарубежных спортсменов, чтобы отвлечь внимание от допингового скандала в России.

(Фото: Pikabu )

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