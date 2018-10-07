6 невероятных доказательств, что мотыльки летят на свет

Мем с дьявольским мотыльком за окном появился на Reddit в середине сентября. Самый популярный коммент – вопрос от лица зверя: «Эй, чувак, у тебя есть лампы?».

Мотыльки снова всплыли 21 сентября, когда другой пользователь Reddit залил видео с мотыльком, одержимым сатаной. С тех пор мотылек в топе, но юзеры не понимают главного: мотыльки летят не к лампам – мотыльки летят на Свет.

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