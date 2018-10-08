Eurosport
Хабиб победил, но рискует карьерой, «Локо» лучше «Реала». Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Хабиб – Конор
Все о безумии в Лас-Вегасе.
Итоги десятого тура РПЛ
«Спартак» и «Локомотив» включаются, «Зенит» – над схваткой.
«Локо» вам не «Реал»
Железнодорожники победили ЦСКА, победившего «Мадрид».
Провал «Реала» и «Барселоны»
Два гранда Ла Лиги синхронно буксуют.
Головин в порядке. Но не «Монако»
Российский полузащитник сделал первый ассист, но монегаски все равно влетели.
Подробнее об этих и других материалах свежего номера читайте на сайте «СЭ»
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