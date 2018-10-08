Eurosport
Спортивные принцессы, которые знают толк в клюшках и мячах
И не только в них.
Легкоатлетка Дина Эшер-Смит отлично выделяется
Серфингистка Руби Ли-Коффи контролирует пляж
Легкоатлетка Марина Бех восстанавливается на Мальдивах
Легкоатлетка Оливия Итон с подружкой-блондой
Сноубордистка Кристина Прийор изучает глубину
Гимнастка Джейд Барбоса топчет белый песочек
Серфингистка Малия Уорд оседлала гидроцикл
Гольфистка Челси Линн Пеццола трогает клюшку
Легкоатлетка Клара Фелисити Смит собралась на треньку
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