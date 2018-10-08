Насильник Роналду, заскок Хабиба, новые похождения Кокорина и Мамаева. Выбери самый ядерный ад осени

В конце сентября-начале октября мир спорта сотрясли сразу несколько больших скандалов.

Роналду обвинили в изнасиловании уже две девушки, Хабиб устроил ад в Лас-Вегасе, спровоцировав массовую драку после боя с Макгрегором, а неразлучная парочка Кокорин и Мамаев избили главу департамента Минпромторга. Что круче?

«Он примерно 30 секунд умолял потрогать его пенис». Как развивался скандал Роналду с изнасилованием

Выходка Хабиба и его команды отвратительна. Нурмагомедов никогда не станет великим бойцом

«Какой-то китаец». Избитый Кокориным и Мамаевым человек оказался главой департамента Минпромторга