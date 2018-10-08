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Насильник Роналду, заскок Хабиба, новые похождения Кокорина и Мамаева. Выбери самый ядерный ад осени
Джентльмены постараются забыть это время года.
В конце сентября-начале октября мир спорта сотрясли сразу несколько больших скандалов.
Роналду обвинили в изнасиловании уже две девушки, Хабиб устроил ад в Лас-Вегасе, спровоцировав массовую драку после боя с Макгрегором, а неразлучная парочка Кокорин и Мамаев избили главу департамента Минпромторга. Что круче?
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«Какой-то китаец». Избитый Кокориным и Мамаевым человек оказался главой департамента Минпромторга
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