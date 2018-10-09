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Прилет Хабиба на родину, новый скандал с Кокориным и Мамаевым. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Прилет Хабиба на родину, новый скандал с Кокориным и Мамаевым. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

1 час назад

Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Хабиб прилетел в Дагестан

Встретили как героя.

«Зенит» ушел в отрыв

Обзор 10-го тура РПЛ.

Сборная готовится к Лиге наций

Скоро матчи с Турцией и Швецией.

«VAR – это будущее»

Объяснил руководитель проекта по внедрению видеоарбитров.

Роналду и «Юве» терпят убытки

Все из-за секс-скандала.

Захарчука забанили на 15 матчей

Давно пора.

Что ждет Хабиба?

Наказание неотвратимо.

СЭ 9.10

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