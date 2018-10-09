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Прилет Хабиба на родину, новый скандал с Кокориным и Мамаевым. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Хабиб прилетел в Дагестан
Встретили как героя.
«Зенит» ушел в отрыв
Обзор 10-го тура РПЛ.
Сборная готовится к Лиге наций
Скоро матчи с Турцией и Швецией.
«VAR – это будущее»
Объяснил руководитель проекта по внедрению видеоарбитров.
Роналду и «Юве» терпят убытки
Все из-за секс-скандала.
Захарчука забанили на 15 матчей
Давно пора.
Что ждет Хабиба?
Наказание неотвратимо.
Подробнее об этих и других материалах свежего номера читайте на сайте «СЭ»
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