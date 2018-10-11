Задержание Кокорина и Мамаева и интервью с Гранквистом. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»

Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Задержание Кокорина и Мамаева

Подробности самого громкого уголовного дела недели – хулиганства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Матч Лиги наций Россия – Швеция

Анонс встречи и аналитика по стилю игры и текущему составу сборной Станислава Черчесова.

Интервью с Андреасом Гранквистом

Игрок сборной Швеции скучает по России, но настроен только на победу в совместном матче.

Возвращение Ильи Ковальчука в НХЛ

Первая шайба за пять лет и дальнейшие перспективы форварда «Лос-Анджелеса».

Владимир Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой

Президент России и чемпион UFC встретились на спортивном форуме.

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