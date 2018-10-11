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Задержание Кокорина и Мамаева и интервью с Гранквистом. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Задержание Кокорина и Мамаева
Подробности самого громкого уголовного дела недели – хулиганства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Матч Лиги наций Россия – Швеция
Анонс встречи и аналитика по стилю игры и текущему составу сборной Станислава Черчесова.
Интервью с Андреасом Гранквистом
Игрок сборной Швеции скучает по России, но настроен только на победу в совместном матче.
Возвращение Ильи Ковальчука в НХЛ
Первая шайба за пять лет и дальнейшие перспективы форварда «Лос-Анджелеса».
Владимир Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой
Президент России и чемпион UFC встретились на спортивном форуме.
СЭСпорт-Экспресс
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