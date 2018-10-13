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Интервью с адвокатом Пака, новый бой Емельяненко. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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Все главные новости субботы – в лучшей спортивной газете.
Адвокат Дениса Пака: «Для нас Кокорин и Мамаев не футболисты, а хулиганы»
Интервью с женщиной, которая защищает пострадавшего чиновника.
Что нужно России, чтобы выиграть группу в Лиге наций
Четкий и подробный разбор нового и непонятного турнира.
Ничья уровня четвертьфинала ЧМ
Рабинер – о матче России и Швеции в Лиге наций.
Алексей Олейник: «Если Федор победит, то нокаутом в первом раунде»
В воскресенье рано утром Федор Емельяненко проведет поединок с Чейлом Сонненом в полуфинале «Гран-при» Bellator. Мнением о бое поделился человек, дравшийся с ними обоими.
Казань, Питер или кто-то третий?
Сегодня стартует мужской чемпионат России по волейболу, главными фаворитами которого будут два «Зенита» – из Казани и Санкт-Петербурга.
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