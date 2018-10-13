Интервью с адвокатом Пака, новый бой Емельяненко. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Адвокат Дениса Пака: «Для нас Кокорин и Мамаев не футболисты, а хулиганы»

Интервью с женщиной, которая защищает пострадавшего чиновника.

Что нужно России, чтобы выиграть группу в Лиге наций

Четкий и подробный разбор нового и непонятного турнира.

Ничья уровня четвертьфинала ЧМ

Рабинер – о матче России и Швеции в Лиге наций.

Алексей Олейник: «Если Федор победит, то нокаутом в первом раунде»

В воскресенье рано утром Федор Емельяненко проведет поединок с Чейлом Сонненом в полуфинале «Гран-при» Bellator. Мнением о бое поделился человек, дравшийся с ними обоими.

Казань, Питер или кто-то третий?

Сегодня стартует мужской чемпионат России по волейболу, главными фаворитами которого будут два «Зенита» – из Казани и Санкт-Петербурга.

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