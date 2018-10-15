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Судные дни российского футбола и успехи сборной. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Судные дни российского футбола и успехи сборной. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

17 мин. назад

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Сборная России становится элитной

Команда Станислава Черчесова победила турок и приблизилась к выходу в элиту Лиги наций.

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Как будут сидеть Мамаев и Кокорин

Российская правозащитница Ева Меркачева рассказала «СЭ», что ждет футболистов в СИЗО № 2 («Бутырка»).

Голландцы и Промес разгромили Лёва

«Оранжевые» помогли Германии повторить антирекорд поражений.

Победа Емельяненко

Федор легко вышел в финал Гран-при Bellator.

Андрей Свечников – готовый игрок

Александр Хаванов – о российских дебютантах НХЛ.

СЭ

Читайте номер полностью на сайте «СЭ»

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