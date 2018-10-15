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Судные дни российского футбола и успехи сборной. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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Сборная России становится элитной
Команда Станислава Черчесова победила турок и приблизилась к выходу в элиту Лиги наций.
Судные дни российского футбола
Тигиев и Башкиров присоединились к Глушакову, Кокорину и Мамаеву.
Как будут сидеть Мамаев и Кокорин
Российская правозащитница Ева Меркачева рассказала «СЭ», что ждет футболистов в СИЗО № 2 («Бутырка»).
Голландцы и Промес разгромили Лёва
«Оранжевые» помогли Германии повторить антирекорд поражений.
Победа Емельяненко
Федор легко вышел в финал Гран-при Bellator.
Андрей Свечников – готовый игрок
Александр Хаванов – о российских дебютантах НХЛ.
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