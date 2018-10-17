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Денисов защитил Кокорина и Мамаева, Флойд против Хабиба. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Денисов защитил Кокорина и Мамаева, Флойд против Хабиба. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

13 мин. назад

Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Интервью с Игорем Денисовым

Полузащитник «Локомотива» выразил поддержку Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Россия без молодежного Евро и Олимпиады

Команда Евгения Бушманова проиграла Австрии (2:3) и не попала в стыковые матчи за выход на ЧЕ-2019.

Преемник Игоря Акинфеевым

Кто должен стать основным вратарем сборной России?

Чешский Шипачев

Почему у Яна Коваржа не получилось в «Айлендерс».

Флойд против Хабиба

Непобедимый боксер благосклонно высказался о поединке против бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

«СЭ»

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