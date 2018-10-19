Спорт-Экспресс
Семак – о Кокорине и Мамаеве, а еще интервью с Гилерме. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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Интервью Семака
Сергей Богданович – о проступке Мамаева и Кокорина.
Интервью со старшим тренером молодежной сборной России
О невыходе в финальную часть Евро.
Свежесть в деле Кокорина и Мамаева
Теперь все серьезно.
Интервью с Гилерме
О сборной России и отсутствии в заявке на ЧМ-2018.
Сборная России в кое-чем лучшая в мире
Все о Лиге наций.
Овечкин обхитрил Лундквиста
Про НХЛ тоже есть.
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