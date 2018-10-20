Eurosport
Будущее Мамаева и Кокорина, победа «Локомотива». Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
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4:0 в пользу обвинения
Московский суд не удовлетворил апелляции Александра Кокорина, Павла Мамаева и соучастников.
Карьеры Мамаева и Кокорина
Что ждет сладкую парочку.
Биография Мамаева
Хронология падения.
«Локомотив» – «Ростов»
Чемпионы России победили и взобрались на четвертое место.
Отставка Вадима Епанчинцева
Хоккейный «Спартак» остался без главного тренера.
Кубок Кремля
Дарья Касаткина вышла в финал и квалифицировалась на Итоговый турнир в качестве запасной.
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