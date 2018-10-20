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Будущее Мамаева и Кокорина, победа «Локомотива». Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Будущее Мамаева и Кокорина, победа «Локомотива». Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

47 мин. назад

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Чемпионы России победили и взобрались на четвертое место.

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Хоккейный «Спартак» остался без главного тренера.

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«СЭ»

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