От синхронисток до баскетбола: как #SKIBIDICHALLENGE поддержали в спорте

5 октября группа Little Big выпустила резонансный клип на трек Skibidi – и к 21 октября видео собрало 32 миллиона просмотров.

Вскоре видео приобрело еще большую популярность благодаря челленджу: в нем люди двигаются в такт музыке и повторяют движения фронтмена Little Big Ильича. Мир спорта не остался в стороне.

Так забавно подергались дядьки из белгородского футбольного «Салюта».

БК «Химки» запустил флешмоб в перерыве матча.

В Минске под Little Big станцевал даже маскот хоккейного «Динамо».

«Чайка» тоже подключила талисмана к тренду.

Синхронистки как обычно – самые крутые. Повторили движения челленджа под водой.

Наиболее приятный вариант челленджа предложил ХК «Амур»: под музыку жгли девушки из группы поддержки.

А в казанском «Зените» челлендж поддержали сами баскетболисты.

Группа Little Big существует с 2013 года.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере