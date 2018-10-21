Eurosport
От синхронисток до баскетбола: как #SKIBIDICHALLENGE поддержали в спорте
В сторонке осталась только РПЛ.
5 октября группа Little Big выпустила резонансный клип на трек Skibidi – и к 21 октября видео собрало 32 миллиона просмотров.
Вскоре видео приобрело еще большую популярность благодаря челленджу: в нем люди двигаются в такт музыке и повторяют движения фронтмена Little Big Ильича. Мир спорта не остался в стороне.
Так забавно подергались дядьки из белгородского футбольного «Салюта».
БК «Химки» запустил флешмоб в перерыве матча.
В Минске под Little Big станцевал даже маскот хоккейного «Динамо».
«Чайка» тоже подключила талисмана к тренду.
Синхронистки как обычно – самые крутые. Повторили движения челленджа под водой.
Наиболее приятный вариант челленджа предложил ХК «Амур»: под музыку жгли девушки из группы поддержки.
А в казанском «Зените» челлендж поддержали сами баскетболисты.
- Группа Little Big существует с 2013 года.