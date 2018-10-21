Eurosport

От синхронисток до баскетбола: как #SKIBIDICHALLENGE поддержали в спорте

От синхронисток до баскетбола: как #SKIBIDICHALLENGE поддержали в спорте
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

В сторонке осталась только РПЛ.

5 октября группа Little Big выпустила резонансный клип на трек Skibidi – и к 21 октября видео собрало 32 миллиона просмотров.

Вскоре видео приобрело еще большую популярность благодаря челленджу: в нем люди двигаются в такт музыке и повторяют движения фронтмена Little Big Ильича. Мир спорта не остался в стороне.

Так забавно подергались дядьки из белгородского футбольного «Салюта».

БК «Химки» запустил флешмоб в перерыве матча.

В Минске под Little Big станцевал даже маскот хоккейного «Динамо».

«Чайка» тоже подключила талисмана к тренду.

Синхронистки как обычно – самые крутые. Повторили движения челленджа под водой.

Наиболее приятный вариант челленджа предложил ХК «Амур»: под музыку жгли девушки из группы поддержки.

А в казанском «Зените» челлендж поддержали сами баскетболисты.

  • Группа Little Big существует с 2013 года.
Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ковальчук и «Лос-Анджелес» погружаются все глубже – «Баффало» нанес «Кингс» шестое поражение

02:54
Популярные видео
«Койоты» из Аризоны кусались и царапались, но «Виннипег» усыпил их пятью шайбами
 260 просмотров6 ч
«Вот дерьмо! Если все будут довольны, я переиграю». О'Салливан выругался в прямом эфире Eurosport
2 394 просмотровВчера в 12:22
А еще вам может понравиться